Todo mal: detienen a una mujer con tobillera electrónica a bordo de una camioneta robada
El intendente Guillermo Montenegro dio a conocer el video del momento de la captura a través de sus redes sociales. Miralo en esta nota.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una mujer de 26 años fue detenida durante la tarde de este viernes cuando circulaba a bordo de una camioneta con pedido de secuestro activo. Además, llevaba puesta una pulsera de monitoreo electrónico.
El procedimiento se realizó en avenida Antártida Argentina y Gutenberg, luego de que personal policial recibiera un alerta del COM por un vehículo con LPR positivo. Al interceptar la camioneta Volkswagen Amarok V6, la conductora no presentó documentación y, al verificar el chasis, se constató que tenía pedido de secuestro desde el 16 de septiembre, solicitado por la Estación de Policía Comunal Miramar.
La fiscal María Isabel Sánchez, de la UFI de Flagrancia, dispuso la notificación de la imputada por el delito de “Encubrimiento” y su traslado a la Unidad Penal N° 50.
Según fuentes oficiales, la detenida llevaba una pulsera de monitoreo electrónico por una causa de estupefacientes y contaba con autorización judicial para llevar a su hija a la escuela.
Leé también
Temas
Lo más
leído