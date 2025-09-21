¡A la perinola!: hace 34 años la trasnoche se encendía con “Italia per Adulti”

Bizarro, Kitsch, cancelable serían los adjetivos que mejor describirían a “Italia per Adulti”, el primer programa de tintes eróticos que se transmitió en Mar del Plata. Con una escenografía básica que constaba de un mostrador con una lámina de Italia de fondo y plantas de interior, “Ciao, Buonanotte. Benvenuti in Italia per Adulti. Io sono Tony Antrilli”, decía el conductor del programa que se emitía los sábados a la madrugada por Canal Ciudad.

La propuesta era bastante sencilla: presentar temas, tapes, coreografías en las que las bailarinas terminaban semidesnudas con una alocución intermedia. “Bouna musica, hermosas chicas para deleitar a nuestra amplia platea”, explicaba Antrilli mientras sostenía en sus labios una birome en un cocoliche que, en retrospectiva, daba vergüenza ajena. Los tapes en realidad eran grabaciones caseras que el propio conductor realizaba de la RAI (Radiotelevisione Italiana).

Con una cortina musical de Doménico Modugno, Tony anunciaba alegremente que, al final de su programa habría una “selezione” de tapes que prometían “una explosión de erotismo”. Se trataba, en época de destape de videos de desnudos femeninos. Antes de cada video, había un latiguillo infaltable: “Forza Ragazzi”, decía y, tras cada video que era ampliamente aplaudido por el conductor y el staff, Antrilli exclamaba “¡A la Perinola!”.

“De paso, Cañazo”, comentaba sobre el semidesnudo que realizaban las bailarinas italianas en performances consideradas de alto voltaje para la época.

El programa se emitió por diez años e incluyó un especial junto a sus colaboradores e invitados que fueron parte de “Italia per Adulti” en la misma tónica de los clásicos envíos.

“Italia per Adulti” fue el último éxito de Antrilli. Alejado de la pantalla chica marplatense, luego comenzó a alternar su vida entre Mar del Plata e Italia. Falleció en la ciudad el 13 de octubre de 2014.

Impulsor de la difusión de la cultura y la música italiana en Mar del Plata y zona, Antrilli llegó a conducir en sus inicios un programa de televisión infantil que se llamaba Tex and Tony, en canal 8. Luego hubo momentos de radio, pasó por LU9, donde dirigió el aire nocturno de Italia Romántica y posteriormente recaló con la misma producción en LU6.