Las “Chicas súper poderosas” se negaron a declarar y seguirán detenidas

La mujer de 57 años y sus dos sobrinas –una de ellas policía en uso de licencia psiquiátrica- que fueron detenidas la semana pasada acusadas de comercializar estupefacientes bajo la modalidad “delivery” se negaron a declarar en Tribunales y la fiscalía de Estupefacientes pidió que sigan alojadas en la Unidad Penal N°50 de Batán.

Tras entrevistarse con el abogado penalista Osvaldo Verdi, las mujeres no quisieron dar su versión de los hechos ante la fiscal Daniela Ledesma y fueron trasladadas nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

La Justicia debe definir dos planteos realizados por la defensa de las mujeres denominadas "Las chicas súper poderosas" en cuanto al lugar de alojamiento: en el caso de la mujer mayor por cuestiones médicas y en el caso de la policía que ya fue desafectada de la fuerza por estar a cargo de un bebé de nueve meses. El pedido debe ser resuelto por el Juzgado de Garantías N°4.

Tal como se informó oportunamente, a partir de los datos recabados por personal de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas Mar del Plata que alertaron sobre la existencia de tres mujeres que comercializaban estupefacientes,, los fiscales de Estupefacientes Daniela Ledesma y Pablo Cistoldi solicitaron la realización de tres allanamientos en los barrios Termas Huinco, Peralta Ramos y Juramento.

Las tres quedaron detenidas.

Las medidas fueron avaladas por el Juez de Garantías Juan Tapia y se llevaron adelante en Bouchard al 4000, en San Salvador 6100 y en Gutenberg al 3800 donde secuestraron un kilo de cocaína dividida en trozos compactos como así también en unos ciento cincuenta envoltorios ya fraccionados listos para su comercialización; una pistola marca Bersa, calibre .380, con numeración suprimida y siete proyectiles intactos en almacén cargador; dinero en efectivo fruto de la actividad ilícita; una máquina de contar dinero; balanzas digitales; celulares; un automotor Peugeot 208 y otro Peugeot 207. Los rodados eran empleados para realizar la entrega de la droga.

Las mujeres de 57, 34 y 25 años fueron imputadas por los delitos de infracción a la ley de drogas, encubrimiento por adulteración de elementos con numeración registrable y tenencia Ilegal de arma de guerra.

Tal como se adelantó oportunamente, una de las investigadas era efectivo policial de la provincia de Buenos Aires y se encontraba sin cumplir funciones laborales por hallarse de carpeta psiquiátrica. Desde la Auditoria General de Asuntos Internos ordenaron su inmediata desafectación.