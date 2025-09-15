Tensión en los mercados: el dólar quedó al borde del techo de la banda

El mercado cambiario atraviesa momentos de definición, a seis semanas de las Elecciones Legislativas de octubre. El dólar se recalentó en una rueda marcada por la posibilidad de "testear" el techo de la banda y la city mantiene la lupa sobre los movimientos de los inversores.

Según replicó Ámbito, en las primeras operaciones de este lunes 15 de septiembre, el Banco Central de la República Argentina (Bcra) salió a marcar la cancha en el mercado con ordenes de compra y puso techo al tipo de cambio en $1.470 con aproximadamente 100.000 millones.

Si el dólar sigue con una fuerte demanda del mercado, obligará al Bcra a intervenir para evitar que perfore el techo de la banda cambiaria.

El dólar oficial cerró a $1.479,81 para la venta en el promedio minorista que realiza el Banco Central, mientras que en el Banco Nación su valor alcanzó los $1.425 para la compra y $1.475 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.435 para la compra y a $1.455 para la venta. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo (-2,9%).

El dólar MEP opera a $1.482,45 y la brecha contra el mayorista es de 1,1%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.489,46, por lo cual la brecha es de 1,6%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.482,09.