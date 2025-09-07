Elecciones en Rauch: Fuerza Patria venció al oficialismo en un sufragio histórico

En una jornada histórica para el justicialismo en el partido de Rauch, el espacio de Fuerza Patria ganó por primera vez en ese distrito unas elecciones legislativas con una lista encabezada por Jorge Barrena Faccio. El oficialismo del intendente radical Maximiliano Suescun, candidato a senador por Somos Buenos Aires, quedó en segunda posición.

En esta jornada compitieron tres listas por representar la voz de los rauchenses en el Concejo Deliberante: la citada de Fuerza Patria con Barrena Faccio de vencedor, la de Somos Buenos Aires compuesta por la UCR y disidentes del PRO, encabezada por Daniel Argüello, y la que lideró Paola Sayavedra por La Libertad Avanza.

Fuerza Patria se quedó con 4.357 votos lo que representó el 49,53 % de padrón. Por su parte Somos Buenos Aires reunió 3.345 sufragios (38,02 % del electorado) y en tercer lugar LLA conquistó el interés de 1094 electores (el 12,43% del total).

En Rauch la participación de la gente arrojó un porcentaje del 66,05%, un índice apenas superior al registrado en promedio en el resto de las comunas del sudeste bonaerense.