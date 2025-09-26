La drástica decisión que tomaron los médicos con la alumna que ingresó armada a su escuela y disparó

La adolescente de 14 años que el 10 de septiembre se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza, fue dada de alta este viernes, según informaron fuentes del Ministerio de Salud. De acuerdo a lo que precisaron, está en buen estado y la Dirección de Salud Mental continuará evaluando, mediante controles recientes, cuándo podrá retomar sus clases.

En los próximos días se realizarán más seguimientos y, según los informes, la Dirección de Acompañamiento Escolar junto con el Servicio de Orientación Escolar decidirán las medidas a seguir y la modalidad educativa que adoptará. En cuanto al personal docente implicado en el hecho, dos de ellos permanecen con licencia, aunque ninguno requirió hospitalización.

La estudiante cursa el primer año de la escuela y llegó al establecimiento armada. Cuando terminó el recreo, sacó el arma y efectuó al menos tres disparos, sin que impactaran en otros alumnos ni en el personal. La escuela fue evacuada rápidamente y algunos estudiantes, junto a docentes y preceptoras, fueron trasladados a un centro de salud para recibir asistencia ante crisis nerviosas.

El director General de Escuelas, Tadeo García Zalazar, explicó que no existían señales que permitieran anticipar la situación. “Según nuestros registros, era una estudiante con buen rendimiento académico y no había indicios previos que alertaran sobre este tipo de conductas”, aseguró.

El comité de crisis trabajó más de cuatro horas para resolver la situación, con participación del Grupo GES, GRIS y las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE). También colaboraron psicólogos y especialistas del Ministerio de Seguridad y de la Dirección General de Escuelas, a través de la Dirección de Acompañamiento Escolar.

La joven, que se encontraba en el kiosco del establecimiento, inicialmente no quería dialogar con los negociadores. Sin embargo, finalmente entregó el arma y fue contenida.

Padres de alumnos señalaron que en un momento apuntó a un compañero en la cabeza y que habría manifestado que su objetivo era una docente de Historia. “Fue terrible, todos los chicos salieron llorando”, relató uno de ellos al medio local Mendoza Post.