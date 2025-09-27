Mar del Plata marcha para pedir justicia tras el triple crimen de Florencio Varela

Familiares y allegados de Brenda y Morena, dos de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, convocaron a una manifestación en Mar del Plata para este sábado. La concentración será a partir de las 16.30 en Luro y Mitre, frente al Monumento a San Martín.

La convocatoria tiene como objetivo visibilizar el dolor de las familias y reclamar justicia, en un caso que conmocionó a todo el país. En un video difundido en las últimas horas, Antonio, el abuelo de las jóvenes, pidió a los marplatenses que acompañen la movilización.

“Necesitamos que esto no pase nunca más”, expresó conmovido, dijo en un mensaje en el que insistió en la importancia de que la sociedad se involucre y exija respuestas.

La movilización se suma a las distintas acciones que familiares y allegados vienen realizando en diferentes puntos del país para reclamar justicia y mantener viva la memoria de las víctimas del brutal crimen.