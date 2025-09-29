Nancy Pazos afirmó que los asesinos del triple crimen pueden ser "reeducados" y desató la furia de Mariana Brey

Nancy Pazos y Mariana Brey volvieron a protagonizar un fuerte cruce en el programa de Georgina Barbarossa, donde nunca logran coincidir en ningún tema. Esta vez, el debate giró en torno a Pequeño J, el joven acusado por el triple crimen de las chicas de Florencio Varela, quienes fueron brutalmente torturadas antes de ser asesinadas.

“Veremos si pueden ser reeducados o no”, planteó Pazos, lo que desató la inmediata reacción de su compañera. “¿Puede ser reeducada una persona que torturó de esa manera? Que mató a una mujer 'solo por el hecho de ser mujer'. ¿Vos considerás que estamos preparados como país?”, cuestionó Brey.

Lejos de dar marcha atrás, Pazos profundizó su postura: “Tiene que ver con los valores, porque soy más humana que vos. ¿Qué dice la Biblia? Después nos llenamos la boca hablando de Dios y decimos que los maten. La cárcel debería servir para recuperar a esa persona para la sociedad. Eso es bien cristiano”.

Ante la tensión, Barbarossa intentó interceder: “Cuando te pasa algo así, vos querés que se pudra en la cárcel”. Pero Nancy insistió: “Yo lo tengo claro. No discuto ideológicamente con una víctima, porque a la víctima se la escucha y se la entiende. ¿Qué se hace con Pequeño J? Lo humanizo. No podemos decir que se pudra en la cárcel y que los maten”.

Brey no dejó pasar la frase y replicó con firmeza: “Yo sí lo puedo decir porque es lo que pienso. Un hombre que corta los dedos, descuartiza y saca una oreja, no tiene manera de ser reeducado”.

Finalmente, Pazos cerró reafirmando su mirada humanista: “Esto fue una aberración, no un error. Pero yo apelo a que en el fondo la gente tiene cosas buenas. Todos los seres humanos tenemos cosas buenas”.