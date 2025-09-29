La argentina que sorprendió en el Milan Fashion Week junto a Meryl Streep

Valentina Zenere particIpó como invitada de honor en la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana durante la Milan Fashion Week 2025. La actriz argentina, protagonista de la primer temporada de "En el Barro", coronó sus participación con un encuentro impensado con Meryl Streep y Stanley Tucci que llegaron caracterizados como Miranda Priestly y Niegel.

Además participaron del evento Gavin Casalegno, estrella de The Summer I Turned Pretty, y Michele Morrone, referente italiano que ganó popularidad internacional con su papel en Medici, Masters of Florence. Pero el gran punto de inflexión de la jornada llegó con Stanley Tucci y Meryl Streep, quienes aparecieron caracterizados como Nigel y Miranda Priestly, los recordados personajes de El diablo viste a la moda.

La misma actriz compartió en sus redes el entusiasmo que le generó el momento. “¡Díganme que vieron lo que acaba de pasar!!!!”, escribió en X, y cuando le preguntaron cómo fue estar tan cerca de Meryl Streep, no dudó en responder: “Chicas, al lado mío casi... lloro”. Sus palabras reflejaron la intensidad de lo que vivió y rápidamente se multiplicaron entre los usuarios.

Como era de esperarse, el episodio quedó registrado como uno de los más comentados y replicados de toda la temporada, reforzando su lugar como figura indiscutida del momento.

Más allá de la sorpresa que generó la presencia de Valentina Zenere, Meryl Streep terminó robándose todas las miradas. La actriz apareció junto a Stanley Tucci en la primera fila, y la sola imagen de ambos compartiendo espacio evocó de inmediato las icónicas escenas de El diablo viste a la moda. Como era de esperarse, las redes sociales estallaron.