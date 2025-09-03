Lo amenazaron con un inflador para robarle la ropa: los atraparon los vecinos

Tres jóvenes que el martes a la tarde amenazaron con un inflador a un adolescente de 17 años y le robaron el celular, la mochila y varias prendas de vestir fueron aprehendidos por personal policial luego de que algunos vecinos los persiguieran y redujeran.

Luego de un llamado al 911 personal del Comando de Patrullas aprehendió en inmediaciones de la Avenida de las Olimpíadas al 500 a los sujetos de 18, 19 y 23 años que se descartaron de los elementos robados cuando los vecinos comenzaron a perseguirlos.

Una vez realizadas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso la formación de una causa por el delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda en grado de tentativa.

Los tres sujetos quedaron alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán.