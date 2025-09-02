Le robaron la moto y la encontró desarmada dos días después

La denuncia que un hombre de 32 años hizo el domingo pasado luego de que dos "motochorros" le robaran la moto permitió llegar a una vivienda donde la hallaron completamente desarmada e identificaron al morador del lugar.

El robo se registró el domingo en la zona de Ortega y Gasset y Cataluña cuando los delincuentes amenazaron a la víctima y le robaron la moto Corven Energy.

A partir de un llamado al 911, personal de la comisaría decimosexta se hizo presente este martes en una vivienda en Bosque Grande al 9100 dónde la víctima reconoció su rodado.

Allí, con la anuencia de un joven de 22 años, los oficiales ingresaron al lugar y encontraron la moto desarmada. Esas partes fueron entregadas a su dueño mientras que al joven le formaron una causa penal por encubrimiento.

Desde la Oficina contra el Delito la Propiedad Automotor no se tomaron medidas restrictivas de la libertad para el sujeto.