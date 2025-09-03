Milei dijo que el kirchnerismo quiere matarlo y Kicillof lo responsabilizó por posible violencia en el cierre de campaña

Es el primer acto en el Conurbano luego de los incidentes de la semana pasada en Lomas de Zamora.

Una intensa escalada de declaraciones protagonizaron el presidente Javier Milei y el gobernador Axel Kicillof en la previa del acto de cierre de la campaña de La Libertad Avanza en Moreno. Por su lado, el mandatario nacional aseguró que el kirchnerismo quiere matarlo, mientras que el exministro de Economía lo responsabilizó por posibles acto de violencia que se registren en el evento partidario.

A primera hora, el presidente Javier Milei lanzó una gravísima acusación contra la oposición, al asegurar que la estrategia del kirchnerismo para desestabilizar a su gobierno incluye la posibilidad de atentar contra su vida, durante una entrevista grabada en la Casa Rosada con Louis Sarkozy, hijo del expresidente francés, que fue publicada este miércoles.

Consultado sobre la conflictividad política, Milei fue contundente: "La estrategia del kirchnerismo es ‘destruir el plan económico, hacer manifestaciones violentas o intentar matarme’". El Presidente afirmó que la oposición, de cara a las elecciones, está aplicando la "estrategia de (Hernán) Cortés, que es la de quemar las naves: es a todo o nada". Agregó que esto también implica "inventar mentiras para tratar de desprestigiarme".

Milei aseguró que en el kirchnerismo se baraja un plan para asesinarlo.

“Muy extraña y sospechosa”

Por su lado, Kicillof difundió este miércoles un comunicado de prensa donde responsabilizó directamente al presidente Javier Milei "de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse" durante el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza que se realizará este miércoles en Moreno. En un inusual y duro comunicado, también le pidió a los vecinos de ese distrito que no asistan al evento.

Allí, Kicillof acusó al Gobierno Nacional de estar en un estado de "creciente desesperación" y de utilizar el caos como una estrategia política. "Un gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer", sentenció.

El mandatario bonaerense calificó la convocatoria en Moreno como "muy extraña y sospechosa", al señalar que se eligió un lugar no preparado y que en su organización intervienen "personajes con más prontuario delictivo que experiencia política". Además, recordó las "llamativas fallas en la seguridad" de los actos previos en Lomas de Zamora, Junín y Corrientes, que estuvieron a cargo de fuerzas federales.

Ante este escenario, el gobernador hizo un llamado directo a la ciudadanía. "Les pido a los vecinos y vecinas de Moreno: no se acerquen a ese acto", solicitó, y agregó que "el verdadero modo de expresar ese enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo".