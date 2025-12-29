Forcejearon con conductor de aplicación y le robaron el auto

El Toyota Etios encontrado en el allanamiento había sido sustraído en julio.

Un viaje minutos antes de las cuatro de la mañana y un forcejeo. Así robaron el viernes pasado el auto a un hombre de 49 años que cumplía servicio para la aplicación Didi y que fue recuperado tras un allanamiento en el barrio Belgrano.

Según consta en la denuncia, fueron cuatro los hombres que lo abordaron en Yapeyú y Bouchard, lo bajaron del Chevrolet Agile y se llevaron el rodado, documentación y 120 mil pesos que había en el interior.

Tras los datos recabados por personal de la comisaría primera, este domingo y tras el aval de la Justicia de Garantías se allanó una vivienda en el barrio Belgrano donde secuestraron el auto en cuestión y hallaron un Toyota Etios sustraído en julio de este año.

En el lugar aprehendieron a dos hombres de 36 y 40 años, una mujer de 26 y dos adolescentes de 14 y 15 años. Todos fueron notificados de la formación de una causa por encubrimiento.

Los mayores deberán declarar ante el fiscal Joaquín Morán de la Oficina contra el Delito de Propiedad Automotor mientras que las actuaciones por los menores fueron remitidas al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.