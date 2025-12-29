Rompieron una ventana y le robaron a una mujer de 84 años

Dos sujetos asaltaron este lunes a una mujer de 84 años en el interior de su casa en el barrio Fortunato de la Plaza a la que ingresaron tras romper el vidrio de una ventana: pocos minutos después escaparon con ochenta mil pesos y una cadena de fantasía.

Luego del llamado de la víctima al 911 personal del Comando de Patrullas llegó al inmueble ubicado en inmediaciones de las calles Soler y Castex donde la víctima denunció lo sucedido. “La mujer no sufrió lesiones y no llegó a reconocerlos”, dijeron fuentes oficiales.

Asistió personal del Comando de Patrullas.

A partir de las primeras tareas que hizo personal de la comisaría decimosexta se pudo observar en las imágenes de un domo de la zona que los autores escaparon por calle Castex en dirección a Vértiz en un vehículo de color gris con los vidrios polarizados.

Las actuaciones por robo quedaron a cargo del fiscal Mariano Moyano de la fiscalía temática por robo a viviendas.