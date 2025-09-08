Tenía pedido de captura, se bajó del auto y quiso escapar corriendo

Un hombre de 25 años sobre el que pesaba un pedido de captura activo fue detenido por personal de Prefectura Naval Argentina luego de que abandonar el rodado en el que se desplazaba e intentara escapar a pie.

Los prefectos estaban en Vértiz y Castex cuando vieron que un hombre se bajó de un VW Gol y emprendió la fuga a pie, por lo que fue interceptado a pocos metros del lugar. Si bien el rodado no tenía impedimento para circular alguno, confirmaron que sobre el sujeto pesaba una orden de detención debido a un quebrantamiento de la libertad asistida desde el pasado 7 de agosto.

Se bajó del rodado y quiso escapar a pie.

Una vez labradas las actuaciones de rigor, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso el secuestro preventivo del rodado mientras que el Juez de Ejecución Penal Juan Galarreta avaló la detención.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, quedó alojado en la Unidad Penal N°15 de Batán.