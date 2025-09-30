Le pegó con una llave francesa en la cabeza a una mujer tras una discusión de tránsito

Lo que comenzó como un incidente y discusión de tránsito entre los conductores de dos VW Gol en la esquina la avenida Constitución y Ortega y Gasset terminó con la aprehensión de uno de ellos que golpeó con una llave francesa en la cabeza a la mujer que viajaba como acompañante en el otro rodado.

Todo ocurrió cerca de las dos de la mañana cuando personal del Comando de Patrullas que recorría la zona norte observó una pelea entre varias personas por lo que sería un problema de tránsito. Tras separar a las partes, se solicitó la presencia de agentes municipales porque todas las personas emanaban aliento etílico.

Los ocupantes de uno de los rodados señalaron que tenían problemas de larga data con el conductor del otro VW Gol y que éste último comenzó a agredirlos con una llave francesa, golpeando a la mujer de 28 años que debió ser trasladada por personal del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

“La joven estaba lúcida, no consciente y politraumatizada, pero no corría riesgo su vida. Se le dieron tres puntos de sutura en el cuero cabelludo”, informaron fuentes oficiales.

El conductor de uno de los rodados registró una alcoholemia punitiva de 0.34 g/L. mientras que el imputado por el delito de lesiones leves tenía 0.36 g/L.

El sujeto fue trasladado a Tribunales para prestar declaración ante el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale.