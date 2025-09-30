Misterio y horror: sospechan que una joven de 18 años cayó en una red de trata a través de un videojuego

Priscila Selena Barzola Bustos, una joven de 18 años oriunda de la ciudad sanjuanina de Chimbas, está desaparecida desde el domingo pasado a las 6 de la mañana. Su familia denunció que podría haber sido raptada por un hombre, con el que habría tomado contacto mediante el videojuego Free Fire, y sospechan que la trasladaron a Buenos Aires en el marco de una posible red de trata.

La chica, vecina del barrio Talacasto, fue vista por última vez vestida con jean azul, campera negra, zapatillas negras Vans, un bolso pequeño azul y mochila multicolor. De tez blanca, ojos negros, 1,52 metros de estatura y 58 kilos, su imagen ya circula en redes sociales y medios locales. Por lo pronto, ayer la Policía activó el operativo “San Juan Te Busca”, que apunta a dar con su paradero.

En base a lo que relataron los padres de la adolescente, ella se había comunicado ese mismo domingo para decir que estaba bien y que no la buscaran. Sin embargo, horas más tarde envió una serie de mensajes pidiendo auxilio, junto a una ubicación que resultó ser falsa. En ese contexto, sus parientes sospechan que la muchacha fue contactada a través del videojuego Free Fire.

Allí, habría conocido a un sujeto que la convenció de viajar a Buenos Aires en avión: ese presunto vínculo es una de las líneas de investigación que siguen las fuerzas de seguridad de la jurisdicción. Mientras tanto, las autoridades trabajan para establecer el recorrido de la chica, verificar los pasajes y rastrear sus últimas comunicaciones, en un caso que mantiene en vilo a la provincia.