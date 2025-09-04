Cuerpo a tierra: impresionante invasión de abejas obligó a la detención de un partido

No es la primera vez que la liga de Tanzania es noticia por este tipo de invasión.

No es una imagen común pero pasa más de lo pensado. Las abejas africanas tienen una manera de atacar que generan el temor de los que están cerca y, ya sabidos de esta situación, actúan como está previsto: cuerpo a tierra y quietos. En la liga de Tanzania, Abuja y JKU igualaban 1 a 1 cuando se produjo una invasión que produjo un momento de alta tensión.

Mientras atendían a un futbolista, el resto apreciaron que llegaba el enjambre completo y empezaron a arrojarse al piso desesperados para no ser alcanzados. Las abejas africanas son conocidas por atacar de manera conjunta cuando se ven amenazadas y sus picaduras pueden llevar hasta la muerte.

Las imágenes que se viralizaron no muestran sólo a los futbolistas que están en la cancha, los alcanzapelotas y todos los que están alrededor, sino que incluso un camarógrafo que estaba en un andamio, queda acostado al lado del trípode con su cámara esperando que se alejen.



