Impactante video: intentaron robarle el auto a un gendarme, le pegaron un tiro y huyeron sin nada

Un efectivo de Gendarmería Nacional de 29 años pelea por su vida después de haber recibido un disparo en el estómago durante un intento de robo en Gerli, partido de Lanús.

Ocurrió este miércoles en el cruce de las calles Santiago del Estero y Senador Pallares, cuando dos delincuentes armados sorprendieron a la víctima en la puerta de su casa e intentaron robarle el auto.

La secuencia quedó grabado por las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se ve el momento en que los asaltantes disparan y se aprecia también la desesperación de la familia del gendarme, que grita en busca de ayuda.

El hecho sucedió cerca de las 20, cuando el gendarme llegaba a su casa en un Volkswagen Polo blanco. Según el parte policial, dos hombres a bordo de otro VW Polo gris lo interceptaron con la intención de robarle el auto.

En medio del forcejeo, uno de los delincuentes le disparó en el estómago, del lado izquierdo. El joven cayó herido mientras los atacantes escaparon a toda velocidad. La familia salió corriendo a la calle y, entre gritos y desesperación, pidió ayuda a los vecinos y a los servicios de emergencia.