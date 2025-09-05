Después de una jornada inestable, el SMN dio el pronóstico para este sábado: cómo estará

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un viernes completamente inestable en el que frío, sol y lluvia convivieron durante gran parte del día, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, aumentará la temperatura y no habría lluvias.

El sábado comenzará con neblina y una temperatura de 2 grados durante la madrugada, con viento del noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Durante la mañana también habrá neblinas pero la temperatura ascenderá a los 7 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección y también su velocidad.

Durante la tarde el cielo se presentará algo nublado, con una temperatura máxima de 13 grados. El viento soplará desde el noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Hacia la noche el cielo se presentará despejado con una temperatura cercana a los 7 grados. Por su parte, el viento mantendrá su velocidad aunque rotará hacia el norte.