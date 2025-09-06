Robó una moto, chocó durante la fuga y descubrieron que tenía un arma de utilería: quedó detenido
El hombre de 30 años había sustraído la moto momentos antes y también tenía el celular de la víctima. Mirá el video de la detención.
Un siniestro vial ocurrido este viernes por la noche en Mar del Plata derivó sorpresivamente en una detención y la resolución de un caso de manera inesperada.
El accidente sucedió en Moreno y Dorrego, donde un vechículo Volkswagen Polo chocó contra una motocicleta Zanella 110 que circulaba sin patente (sin impedimento legal).
A raíz del llamado a la Central de Emergencias 911, personal de la Comisaría 1º se acercó al lugar junto con efectivos de la Patrulla Municipal y una ambulancia del Same asistió al conductor de la moto, un hombre de 30 años que presentaba heridas.
Sin embargo, los policías encontraron a pocos metros de la moto un arma de utilería, por lo que consultaron sobre la situación del vehículo y corroboraron que se trataba de un rodado que había sido robado momentos antes en Don Bosco y Brown a un joven de 26 años.
Al revisar al imputado, también encontraron entre sus prendas un celular que había sido sustraído a la víctima durante el asalto.
De esta manera, el fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso que se aprehenda al hombre de 30 años y se lo traslade a la Unidad Penal 44 de Batán por Robo agravado por el uso de arma de utilería.
