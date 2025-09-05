Se le cruzó una camioneta y chocó de frente: un motociclista y su acompañante están graves

El accidente se registró este viernes, cuando dos personas a bordo de una moto impactaron contra una camioneta que dobló a la izquierda en una avenida.

Un tremendo accidente registrado este viernes por la noche dejó como saldo dos personas internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos, con heridas de gravedad producto del terrible impacto.

El siniestro se registró en avenida Jara y Garay, en el barrio Bernardino Rivadavia, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observó cómo una moto que circulaba por la avenida Jara choca de frente contra una camioneta que quiso girar hacia su izquierda, generando que el rodado menor lo impactara en el lateral derecho, en la puerta del acompañante.

Por la fuerza del impacto, ya que la moto no alcanzó a disminuir la velocidad, las dos personas que iban a bordo salieron despedidos, cayendo sobre el asfalto.

Dos ambulancias del Same concurrieron al lugar y asistieron a los heridos, el conductor y el acompañante, ambos de poco más de 30 años. De acuerdo a la información oficial, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladado inconsciente al Higa y el otro tiene fractura de radio y cúbito.