Choque fatal en Las Heras: una motociclista murió tras ser arrollada por un colectivo

La motocicleta de la joven quedó completamente destrozada tras el choque.

Una mujer de 29 años que iba a bordo de una motocicleta fue arrollada este sábado por la madrugada por un colectivo y perdió la vida.

El hecho ocurrió en Mario Bravo y Tetamanti, del barrio Las Heras, cuando por motivos que se desconocen, un colectivo de la línea 523 chocó de lleno con la motocicleta Honda Biz.

A raíz del fuerte impacto, la moto fue impulsada varios metros y quedó completamente destruida en la calle lindera a la avenida.

Rápidamente, llegaron muchos vecinos a constatar el estado de salud de la joven que, lamentablemente, perdió la vida en el lugar.

Al advertir dicha situación, las personas perdieron el control y comenzaron a increpar al colectivero de 38 años que debió ser resguardado por efectivos policiales.

El fiscal de la Ufije nº11, Rodolfo Moure, interviene en la causa en la que el chofer se encuentra imputado por homicidio culposo.