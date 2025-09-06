A salir abrigados: el tiempo para este domingo de elecciones en Mar del Plata
El Servicio Meteorológico Nacional anunció los datos del tiempo para las próximas horas en la ciudad y la zona.
Después de un sábado fresco pero soleado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, aumentará la temperatura y no habría lluvias.
El domingo de elecciones comenzará con neblina y una temperatura de 7 grados durante la madrugada, con viento del norte entre 7 y 12 kilómetros por hora.
Durante la mañana también habrá neblinas pero la temperatura descenderá a los 5 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección y también su velocidad.
Durante la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura máxima de 14 grados. El viento soplará desde el norte entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
Hacia la noche el cielo se mantendrá del mismo modo con una temperatura cercana a los 7 grados. Por su parte, el viento mantendrá su dirección pero disminuirá su velocidad a entre 13 y 22 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
