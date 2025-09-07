Iban a pescar y chocaron contra un tren de carga: murieron tres amigos

Dolor por el tremendo choque que terminó con la vida de tres hombres.

Tres hombres fallecieron este sábado durante un terrible accidente vial cuando un tren de carga de cereales embistió a una camioneta Toyota Hilux.

El trágico episodio ocurrió en el kilómetro 190 de la ruta nacional 12, en el sur del departamento Islas de Entre Ríos. En el interior del vehículo viajaban cuatro personas. Dos de ellos murieron en el acto y otro mientras era trasladado en la ambulancia. El único sobreviviente sufrió una fractura de fémur y fue trasladado al Hospital San Antonio de Gualeguay, donde permanece internado.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Juan Pesalaccia, Darío Dannunzio y Patricio Christiansen. Todos de 45 años de edad. Según trascendió los fallecidos eran un grupo de amigos quiénes estaban realizando un viaje de pesca al momento del accidente.

En cuanto al maquinista y su acompañante, ninguno sufrió heridas. Las primeras pericias buscan determinar la mecánica exacta de la colisión. Los investigadores advirtieron que en la zona no había barrera ni ningún tipo de señalización sonora.