Sergio Massa: “La elección es una oportunidad para mostrar que hay una parte de la sociedad que cree en otro modelo de país”

Sergio Massa votó este mediodía en la mesa 115 de la escuela de educación primaria N°19 "Martín Fierro", del municipio de Tigre. El líder del Frente Renovador también acompañó a votar su esposa y candidata a Senadora bonaerense en la primera sección, Malena Galmarini. Tras sufragar, Massa llamó a la ciudadanía a concurrir a las urnas: “Es muy importante aprovechar cada minuto que tenemos para pedirle a la gente que vaya a votar, que agarre su documento después de comer, que vaya a participar por sus sueños, por su esperanza”. Y agregó: “Que la gente vaya, porque el voto es la mejor herramienta que tenemos para consolidar el camino que pretendemos para el país”.

Respecto de su nuevo rol, Massa declaró: "Malena me ha acompañado muchas veces, esta vez yo la acompaño a ella. Acompañar, ayudar y estar es tan valioso como protagonizar". Y agregó: "La política no tiene personas indispensables: lo indispensable son las ideas y los proyectos de país. Las personas pasamos, pero la historia de nuestro país y de nuestra fuerza política trasciende a uno o dos nombres, porque en definitiva, somos un colectivo, somos un sueño de país".

En ese marco, destacó el valor del trabajo colectivo: “Es muy importante trabajar todos unidos y eso hoy, de alguna manera, también le da una oportunidad más al votante”. En relación al plano local, Massa se mostró especialmente orgulloso del desempeño de Rovira, candidato a concejal por Tigre: “Voy a estar acompañándolo a Sebastián, que en 40 días hizo un trabajo increíble y además logró desde las redes sociales construir un afecto, un amor con la gente de Tigre increíble”.

Por otra parte, Massa se refirió al reconocimiento que le hizo Axel Kicillof en el armado de las listas: “Fue desgastante en lo en lo personal pero destaco la generosidad de Axel de reconocer el trabajo realizado porque en general cada uno tiene roles en cada momento; en este elegí ayudar y construir fortaleza alrededor de aquello en lo que creo, y que te reconozcan la ayuda es emocionante”.

Finalmente, Massa planteó su visión de país y los desafíos por delante: “La Argentina es un país que tiene recursos naturales, una matriz industrial que hay que cuidar y universidades públicas que permiten la movilidad social ascendente, algo que nos distingue de otros países de la región”. En ese sentido, sostuvo que los comicios marcan un momento clave: “Para el oficialismo, el desafío es demostrar que tiene un programa de gobierno más allá de un resultado electoral; para la oposición las elecciones constituyen la enorme oportunidad de mostrar que hay un conjunto de la sociedad que cree en otro modelo de país”. Y finalizó: “Hoy se ven a dos partidos donde se va a ver realmente si la gente está a favor o en contra de lo que se está haciendo”.