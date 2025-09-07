En Mar del Plata y Batán ya votó casi el 40 por ciento del padrón

El número llega al 39 por ciento y viene subiendo a partir del mediodía”. Sin “cortes” estadísticos como en elecciones anteriores, mucho más en las que son de nivel ejecutivo, se estima que a las tres de la tarde votó casi el 40 por ciento de los habilitados a votar en Mar del Plata y Batán.

Autoridades policiales confirmaron ese número a 0223 a partir del promedio de varios establecimientos testigos. En General Pueyrredón hay habilitadas 1717 mesas que funcionan en 304 establecimientos custodiados, tanto dentro y fuera, por 1220 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

La jornada comenzó con los inconvenientes habituales en algunos establecimientos por la falta de autoridades de mesa que habían sido convocadas oportunamente. “Minutos antes de las 10 de la mañana la actividad era normal en todo el partido”, señalaron.

Por el momento, ninguno de los 596.177 electores habilitados para votar que concurrió a algunos de los establecimientos registraba algún pedido de captura activa o comparendo compulsivo que haya obligado a la intervención policial.

“Más allá de alguna discusión menor, tampoco se registraron por el momento problemas en los accesos a los establecimientos”, concluyeron.