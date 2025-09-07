Superó el 50 por ciento la cantidad de votantes en Mar del Plata y Batán

A una hora del cierre de los comicios se estima que el 50 por ciento de los 596.177 electores habilitados para votar en General Pueyrredón ya se acercó a algunos de los 304 establecimientos.

Autoridades policiales confirmaron ese número en el último corte y no pudieron estimar a cuanto llegaría ya que después del mediodía se acercó a votar mucha más gente que la que lo hizo entre las 8 y las 13.

En las elecciones legislativas de 2021 el porcentaje final de electores estuvo en el 66 por ciento, una elección marcada por la existencia de más centros de votación de los habilitados en esta oportunidad para albergar las 1717 mesas.

La jornada comenzó con los inconvenientes habituales en algunos establecimientos por la falta de autoridades de mesa que habían sido convocadas oportunamente. “Minutos antes de las 10 de la mañana la actividad era normal en todo el partido”, señalaron.

Por el momento no se registraron aprehensiones en los lugares de votación, ya sea por la existencia de algún pedido de captura activa o comparendo compulsivo ni de incidentes en los accesos a los establecimientos.