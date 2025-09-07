"Ay, qué palazo": pelea por su vida uno de los motociclistas que chocó de frente contra una camioneta

El video del accidente muestra el tremendo impacto por el que uno de los motociclistas permanece internado en grave estado.

El viernes por la noche se registró un tremendo accidente que dejó como saldo dos personas internadas en el Hospital Interzonal General de Agudos, con heridas de gravedad producto del terrible impacto. Este domingo, de acuerdo a lo informado por fuentes oficiales, uno de los heridos que viajaba en la motocicleta permanece en estado reservado, tras sufrir un traumatismo de cráneo al impactar contra una camioneta.

El siniestro se registró en avenida Jara y Garay, en el barrio Bernardino Rivadavia, el viernes por la noche, y quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa cómo una moto que circulaba por la avenida Jara choca de frente contra una camioneta que quiso girar hacia su izquierda, generando que el rodado menor impactara en el lateral derecho, en la puerta del acompañante.

Los dos ocupantes de la moto, marca Yamaha XTZ 250, impactan de lleno contra una camioneta Mitsubishi de color gris que se les cruza en plena avenida y por la fuerza del impacto, ya que la moto no alcanzó a disminuir la velocidad, y salen despedidos, cayendo sobre el asfalto.

Dos ambulancias del Same concurrieron al lugar y asistieron a los heridos, el conductor y el acompañante, de 33 y 324 años. De acuerdo a la información oficial, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladado inconsciente al Higa y el otro tuvo fractura de radio y cúbito.

Desde entonces, el motociclista que fue trasladado inconsciente al Hospital Interzonal General de Agudos “Dr. Oscar E. Alende” permanece internado en grave estado.

En el lugar del siniestro vial, personal de Tránsito de la Municipalidad le realizó el test de alcoholemia al imputado, de 33 años, pero arrojó resultado negativo. En el caso tomó intervención la Fiscalía N°11 a cargo de Rodolfo Moure, quien inició una causa caratulada como lesiones culposas.