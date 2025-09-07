Escándalo: detuvieron a un fiscal de LLA por robar boletas de Fuerza Patria

Un fiscal de La Libertad Avanza (LLA) fue detenido este mediodía en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas tras ser descubierto robando boletas del partido opositor Fuerza Patria (peronismo) dentro de un cuarto oscuro en el marco de las elecciones legislativas. El hecho ocurrió en la Escuela N° 12 de la localidad de Villa de Mayo.

El escándalo fue reportado por el medio Zona Norte Diario y se viralizó rápidamente. Según replicó la agencia Noticias Argentinas, el fiscal fue descubierto "in fraganti" por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se encontró al hombre guardando fajos de boletas opositoras en un sobre para sustraerlas y anular la opción electoral.

El propio votante que ingresó al recinto filmó la secuencia del robo de boletas y alertó inmediatamente a las autoridades de mesa, generando indignación en el establecimiento.

Tras el episodio y la denuncia de los fiscales de los otros partidos, el individuo que fiscalizaba para La Libertad Avanza fue retirado del establecimiento por efectivos policiales y puesto a disposición de la autoridad electoral por violación de la veda y robo de boletas.