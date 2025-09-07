Escándalo: Lilia Lemoine estalló, grabó a periodistas y denunció que la empujaron tres cuadras

La diputada de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, protagonizó un tenso cruce con periodistas este domingo y grabó un video en modo POV (Point of View) mientras gritaba "desencajada", acusando a la prensa de acosarla. En medio de la discusión, lanzó una insólita chicana interna: "¿Qué sos, Pagano?".

En el video, que se viralizó este mediodía electoral, Lemoine denuncia que "cinco tipos" la estaban persiguiendo. Según trascendió, la diputada justificó su accionar: "Como ellos siempre muestran lo que ellos quieren, yo les voy a mostrar la realidad".

La referencia a "Pagano" conecta el incidente con el escándalo por los audios filtrados de Diego Spagnuolo (Andis), caso en el que está señalada la diputada Marcela Pagano (colega de Lemoine) por presunta participación en la filtración. Lemoine, al ser filmada por un periodista, replicó comparándolo con su par: "¿Qué sos Pagano, no los voy a grabar?".

La diputada libertaria denunció que la agresión de la prensa fue física: "Así mienten, agreden (...) Tres cuadras me siguieron empujándome, agarrándome, gritándome e insultándome". En el video, Lemoine concluye que los periodistas "se calman" solo cuando ella los graba a ellos, mientras les grita: "¡Basta, se terminó!".