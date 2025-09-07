El SMN anunció un aumento de temperatura: cómo estará el clima este lunes en Mar del Plata

Lo anunció el organismo a través de su página web. Foto: archivo 0223.

Después de un domingo agradable y a pleno sol, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer los datos del tiempo para las próximas horas. Según anunció, aumentará la temperatura y no se esperan lluvias.

El lunes comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 7 grados durante la madrugada, con viento del norte entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Durante la mañana habrá neblinas y la temperatura descenderá a tan sólo un grado. Por su parte, el viento rotará hacia el noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Por la tarde el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura máxima de 15 grados. El viento mantendrá su dirección y también su velocidad.

Hacia la noche el cielo se mantendrá del mismo modo con una temperatura cercana a los 10 grados. Por su parte, el viento soplará desde el noroeste a entre 7 y 12 kilómetros por hora.