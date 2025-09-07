Elecciones en Mar Chiquita: Fuerza Patria se alzó con un triunfo de amplia ventaja
El peronismo, que gobierna el distrito desde 2019, volvió a recibir un gran respaldo del electorado y aventajó por cerca de 20 puntos a la segunda fuerza.
Por Redacción 0223
PARA 0223
En el partido de Mar Chiquita el peronismo sigue triunfal: luego del retorno de Jorge Paredi a la intendencia en 2019 y de la continuidad en 2023 con el actual jefe comunal Walter Wischnivetzky; las elecciones de medio término de este domingo arrojaron otra victoria justicialista. El espacio de Fuerza Patria, liderado por el actual concejal Pablo Prefumo, conquistó el interés del 49% del electorado y se anotó un claro triunfo legislativo.
Para la fuerza de La Libertad Avanza quedó el segundo lugar, con un total de votos del 31,50%. El espacio que representa el presidente Javier Milei a nivel nacional incrementará su representación en el Concejo Deliberante a partir de diciembre próximo.
Respecto a Somos Buenos Aires, que tuvo al exintendente radical Carlos Ronda como uno de los candidatos a concejal, la elección le deparó un pobre 9,90% de los sufragios.
La participación electoral en Mar Chiquita llegó al 59,96%, una cifra apenas menor que el promedio registrado en la región del sudeste bonaerense.
Temas
Lo más
leído