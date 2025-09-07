Elecciones en Mar Chiquita: Fuerza Patria se alzó con un triunfo de amplia ventaja

Pablo Prefumo, al frente de la lista de concejales de Fuerza Patria en Mar Chiquita.

En el partido de Mar Chiquita el peronismo sigue triunfal: luego del retorno de Jorge Paredi a la intendencia en 2019 y de la continuidad en 2023 con el actual jefe comunal Walter Wischnivetzky; las elecciones de medio término de este domingo arrojaron otra victoria justicialista. El espacio de Fuerza Patria, liderado por el actual concejal Pablo Prefumo, conquistó el interés del 49% del electorado y se anotó un claro triunfo legislativo.

Para la fuerza de La Libertad Avanza quedó el segundo lugar, con un total de votos del 31,50%. El espacio que representa el presidente Javier Milei a nivel nacional incrementará su representación en el Concejo Deliberante a partir de diciembre próximo.

Respecto a Somos Buenos Aires, que tuvo al exintendente radical Carlos Ronda como uno de los candidatos a concejal, la elección le deparó un pobre 9,90% de los sufragios.

La participación electoral en Mar Chiquita llegó al 59,96%, una cifra apenas menor que el promedio registrado en la región del sudeste bonaerense.