Se negó a declarar el acusado de explotar sexualmente y tatuar a sus víctimas

El traslado del acusado, que estuvo acompañado por un abogado particular que pidió su excarcelación.

El acusado de explotar sexualmente a mujeres en un departamento del complejo habitacional SOIP, drogarlas y a una de ella tatuarla en sus partes íntimas se negó a declarar hace instantes en Tribunales y fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Tras entrevistarse con un abogado particular, Facundo Uribe no quiso dar su versión de los hechos ante la fiscal Graciela Trill. El hombre de 41 años fue detenido está madrugada durante el allanamiento que estuvo a cargo del personal del área Crimen Organizado.

Al cierre de su presentación en Tribunales, el abogado penalista Javier Delatore pidió en el Juzgado de Garantías N°6 la excarcelación de Uribe.

Un llamado a la Central de Atención Telefónica de Emergencia (CATE) 911 denunció el 11 de julio que en dos departamentos del monoblock 21 una persona explotaba comercialmente el ejercicio de la prostitución de tres mujeres identificadas como C.A, L.P. y “L.”.

La actividad la desarrollaba en uno de los dos departamentos allanados en las últimas horas y también en otros lugares de la ciudad a donde el imputado las llevaba en su camioneta tras acordar con los clientes por la aplicación Telegram.

Qué se sabe de la causa por explotación sexual

A partir de la tarea de la fiscal Graciela Trill y del auxiliar letrado Emiliano Fortunato, fue personal de la División de Investigaciones contra el Crimen Organizado de la provincia que realizó las actuaciones parar probar la responsabilidad del imputado –identificado como Facundo Uribe- en los hechos denunciados.

En el marco de esas tares se verificó que Uribe se movilizaba en una VW Amarok -requisada en el operativo- y que a veces llevaba a alguna de esas mujeres hasta un departamento. “Esa unidad tenía la particularidad de tener una luz roja en el exterior que se prendía solamente cuando podía contratarse un servicio”, dijeron las fuentes consultadas.

Las testimoniales incorporadas al expediente indicaron que era conocido en el barrio que Uribe reclutaba mujeres para consumo de estupefacientes y luego para prostituirlas. El imputado ejercía castigos físicos sobre las mujeres y las trasladaba en su camioneta para que haga los servicios en domicilios particulares u hoteles alojamientos.

En tal sentido hablan de laceraciones que sufrieron las víctimas, quemaduras en la muñeca y hasta tatuajes con la letra F o FU en la pelvis, en la cola, en la oreja y hasta de la pérdida de piezas dentales de algunas de las chicas.

Las filmaciones y fotografías obtenidas por el personal policial confirmaron el ingreso y salida de las potenciales víctimas a bordo de la camioneta del imputado. También detectaron cómo se apagaba la luz roja cuando ingresaba un cliente, qué los dos departamentos estaban conectados y que Uribe llevaba a las mujeres a distintos puntos de la ciudad.

Tal como informó en exclusiva 0223, la Justicia de Garantías avaló la realización de un allanamiento donde rescataron a una joven de 20 años que fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) y detuvieron al imputado.