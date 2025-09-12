Pidieron la libertad del acusado de explotar sexualmente a mujeres y tatuarlas

Un día después de la declaración exculpatoria que dio en Tribunales, la defensa de Facundo Uribe, acusado de explotar sexualmente a mujeres y tatuarlas, hizo los pedidos de nulidad del allanamiento nocturno, de la detención, del secuestro de elementos incriminatorios y del llamado a declaración.

En línea con ese pedido, el abogado penalista Javier Delatore solicitó que se disponga la libertad por falta de mérito y se le otorgue la libertad. De manera subsidiaria planteó que se haga lugar al cambio de calificación legal del Rol explotador con abuso del estado de vulnerabilidad, se adecue la calificación legal y se lo excarcele.

En su presentación el profesional sostuvo que la nulidad del allanamiento encuentra asidero por doble vía, expresa e implícita, y que en consecuencia debe decretarse la nulidad de la diligencia de allanamiento nocturno de la vivienda de Uribe “en razón de la decisión perjudicial que la dispone, como de todos los actos que resultan de su inescindible consecuencia, a saber: detención de Uribe y secuestro de elementos utilizados como cargosos en su reproche penal”.

Fue en el complejo habitacional SOIP.

Con relación al llamado de declarar planteó que el mismo “carece de una sindicación concreta y precisa de la base fáctica que se le imputa a mi defendido, situación que impidió al mismo y a esta defensa técnica conocer la imputación y, a partir de allí, poder analizar, ofrecer y cuestionar la prueba reunida por el Ministerio Público Fiscal”.

En tal sentido dijo que “resulta imposible defenderse contra el argumento capcioso que pretende fundamentar un suceso histórico que no se termina de comprender, ni la dinámica del mismo ni cómo se llevaba a cabo el rol de mi defendido en esa supuesta interacción de cobro de dividendos por explotación de la prostitución ajena”.

“Esa argumentación consiste lisa y llanamente una imputación al bulto completamente indeterminada de hechos concretos e indiscriminados, respecto supuestos encuentros sexuales, cobro de los mismos por parte de Uribe, compra de droga, suministro de droga de Uribe a las supuestas víctimas, etc.”, agregó.

Camioneta de Uribe.

“Reitero que el presente pedido de nulidad se debe a que la convocatoria a prestar declaración y el acta de audiencia a tenor del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal adolecen de una especificación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que componen los hechos imputados y lo más grave aún es que la indicación concreta de la prueba con la que el fiscal pretende probar el suceso intimado, toda prueba que no tuvo el control de esta defensa, a pesar de ser el defensor designado”, remarcó.

De manera subsidiaria y para el caso que no se haga lugar a los pedidos de nulidad, manteniendo válidos el allanamiento, la detención, la prueba recolectada sin control de la defensa y el llamado al 308 y no decrete la libertad por falta de mérito, Delatore solicitó que se mute la calificación legal asignada por el Agente Fiscal, que no se asigne abuso del estado de vulnerabilidad toda vez que no se constató que en ningún momento ejerciera esas notas características, y se lo excarcele ”bajo las condiciones y recaudos en protección de las supuestas víctimas y en aras del aseguramiento del proceso que se estimen pertinentes”.

Tal como informó 0223, el miércoles Facundo Uribe negó ante la fiscal Graciela Trill y el auxiliar letrado Emiliano Fortunato que explotara sexualmente a las mujeres y dijo que ellas lo hacían de manera “libre y voluntaria”. Reconoció que las llevaba a hoteles u domicilios porque ellas coordinaban encuentros con clientes y que algunas veces él también participaba de esos servicios.

Máquina tatuadora.

“Dijo que no era rufián ni pedófilo. Quiso aclarar esas cuestiones que se dijeron porque él fue pareja de ambas, eran amigos y les daba cobijo en su casa. A una de las mujeres les pagó tres tratamientos para que pudiera dejar las drogas y nunca les sacó un solo peso. Él es maquinista naval, tiene buenos ingresos y no necesitaba nada de eso: hoy Uribe está detenido y ellas siguen ejerciendo la prostitución”, relató su defensor tras la declaración.

Con relación al tema de las grabaciones halladas en la vivienda, el imputado por facilitar la explotación sexual agravada por la situación de vulnerabilidad dijo que las mujeres se hacían grabar por dos razones: seguridad para que el cliente no se propasara y porque a una de ellas le gustaba verse después.

“Ellas llegaron a robarle a él para ir a comprar droga, pero él nunca vivió de esas mujeres. Los tatuajes que tienen se lo hicieron de manera voluntaria y presentamos cartas que le enviaban a él dónde dicen todo lo que lo amaban”, sostuvo Delatore.

Abogado Javier Delatore.

Con relación a los más de doscientos archivos con videos y fotos de pornografía infantil, el abogado sostuvo que Uribe negó enfáticamente ser el dueño del pen drive. Dijo que era de una de las mujeres por lo que la defensa ha pedido pericias complementarias para que descubran de que celular se descargaron esos archivos.

“Uribe quiso dejar bien claro que no tiene nada que ver con el material de pornografía infantil que encontraron en ese dispositivo de almacenamiento que no es de su propiedad”, concluyó.

El imputado sigue alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán luego de que la semana pasada la Justicia de Garantías rechazar la excarcelación. El sujeto de 41 años fue detenido en el complejo habitacional SOIP por personal de la Dirección de Crimen Organizado en el marco de la causa en trámite ante la Unidad Funcional de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género.