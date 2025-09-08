Tres policías fueron despedidos por presentar certificados truchos

Un agente y dos suboficiales de la Policía fueron exonerados por presentar licencias médicas apócrifas. Los decretos de despidos fueron firmados el viernes pasado y oficializados horas después.

Fueron las propias autoridades de la Provincia de Neuquén quienes informaron los despidos, en continuidad del programa de tolerancia cero a las indisciplinas y ñoquis en el Estado impulsado por el gobernador Rolando Figueroa.

Los afectados son el agente Alejandro Emanuel Castro y dos suboficiales: el cabo Edgardo Segovia y el cabo Lucas Emanuel Ramírez. Según el informe de la división Carpetas Médicas, Castro presentó certificados médicos falsos en diciembre de 2022 y enero de 2023, con sellos de profesionales que luego negaron haberlos emitido.

Segovia habría presentado cuatro licencias falsas en diciembre de 2022, mientras que Ramírez lo habría hecho en septiembre de 2022 y septiembre de 2023. En todos los casos, los profesionales de salud firmantes desmintieron su autoría, lo que motivó las acciones disciplinarias.

Además del despido, los tres uniformados enfrentan causas en el fuero Penal por posible falsificación de certificados médicos, con intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Actualmente están imputados, pero aún no han sido procesados.