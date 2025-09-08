El invierno comienza a despedirse de Mar del Plata: el tiempo para este martes

A pocos días de finalizar el invierno, la estación más fría, el tiempo comienza a dar las primeras señales del cambio de estación con temperaturas máximas más elevadas en Mar del Plata y la región, propias de una primavera.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este martes se espera una jornada con tiempo frío a fresco con una temperatura mínima de 5 grados y una máxima que llegaría a los 19 grados.

El cielo estará algo a parcialmente nublado, sin precipitaciones a la vista. El viento, moderado a regular, cambiará de dirección del suroeste al norte para impulsar a partir del miércoles el repunte de los valores térmicos.