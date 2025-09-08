Días primaverales y una tarde con tormentas: el pronóstico para esta semana en Mar del Plata

Luego de varias jornadas invernales, esta semana los marplatenses tendremos varios días consecutivos de buen tiempo: el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé toda la semana temperaturas primaverales, con vientos del sector norte aunque interrumpidos por una tormenta.

Para este lunes, el organismo pronostica una jornada algo soleada, con una máxima de 15 grados. Pero el martes empieza lo bueno: luego de un comienzo algo nublado, la tarde estará soleada con un termómetro que alcanzará los 19 grados.

El miércoles la máxima será idéntica aunque muy ventoso e inestable: el SMN anticipa lluvias y tormentas para la tarde noche.

El jueves vuelve el sol y sigue el adelanto de la primavera con tardes que promediarán los 18 grados Celsius, sobre todo el fin de semana.