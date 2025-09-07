Le cruzaron el auto a un policía para robarle: se defendió a los tiros y mató a un delincuente

Un efectivo de la Policía bonaerense mató a uno de los delincuentes que le cruzó el auto con fines de robo en la intersección de Calderón de La Barca y Martin Coronado.

Todo comenzó cuando el oficial, que circulaba en un Chevrolet blanco fue sobrepasado a toda velocidad por un segundo vehículo de la misma marca que se le interpuso para poder asaltarlo.

Desde el asiento del conductor, el agente disparó cuatro balazos para repeler el ataque y, luego de gatillar, continuó el viaje rumbo a la casa de su novia, desde donde llamó al 911 para dar aviso de lo ocurrido.

Los disparos del efectivo pusieron en fuga a los ladrones que rápidamente descendieron del auto y huyeron a pie. Dentro del coche solo quedó el conductor, que mal herido por los disparos, realizó una maniobra errática y terminó chocando contra el frente de una casa.

El delincuente, abandonado por los cómplices, terminó muriendo por los impactos de bala a bordo del coche mientras que el policía resultó ileso.

La investigación quedó a cargo del fiscal Diego Rulli de la UFI Temática Homicidios de La Matanza.