Pidieron perpetua para los dos acusados de matar a un remisero para robarle el auto

Prisión perpetua como pedido principal o penas de hasta 28 años en la hipótesis subsidiaria. Así puede resumirse el alegato del fiscal Leandro Arévalo y su pedido de pena a los dos acusados de matar a un remisero para robarle el auto en agosto de 2022 en el barrio Bernardino Rivadavia.

El representante del Ministerio Público Fiscal pidió la pena de prisión perpetua al considerar –tal como lo hizo en la investigación y el debate- que Emmanuel “El Tuerto" Hervort y Alán Cardoso fueron responsables de un homicidio criminis causa, es decir que mataron a Carlos Guzmán para lograr impunidad tras robarle el rodado.

Lugar del crimen. (Foto: archivo 0223).

De manera subsidiaria solicitó que penas de 28 y 25 años de prisión respectivamente, como coautores de los delitos de robo y homicidio en ocasión de robo.

Por su parte los defensores oficiales Ricardo Mendoza y Laura Solari volvieron a cuestionar y pedir la nulidad del acta de secuestro del vehículo del remisero que fue hallado pocas horas después. Ambos solicitaron de manera subsidiaria que se les imponga la pena mínima correspondiente al delito de homicidio en ocasión de robo.

Los jueces Gustavo Fissore, Federico Cecchi y Alexis Simaz darán a conocer su veredicto y sentencia el próximo viernes al mediodía en el quinto piso de Tribunales.

Traslado de "El Tuerto" a Tribunales. (Foto: archivo 0223).

Durante la investigación penal preparatoria que llevó adelante la Unidad Funcional de Instrucción N°7 se dio por probado que el 28 de agosto de 2022 Emmanuel “El Tuerto" Hervort y Alán Cardoso, con una previa distribución de roles y portando al menos un arma de fuego, abordaron en Tierra del Fuego al 2800 a Carlos Guzmán mientras se encontraba en su auto Ford Focus que utilizaba como remís y aguardaba la llegada de un pasajero.

Los investigadores sostuvieron que “en tales circunstancias exigieron al nombrado la entrega del rodado, y ante la resistencia del mismo, con la inequívoca finalidad de consumar el desapoderamiento, le efectuaron un disparo con el arma de fuego; que efectuado a corta distancia y dirigido a su zona vital, le ocasionó la muerte de manera instantánea”.

Cardoso se entregó en Tribunales. (Foto: archivo 0223).

De acuerdo a esa secuencia fáctica, tras el disparo, Hervot tomó la conducción del rodado y junto a su cómplice Cardoso que permanecía en el motovehículo, huyeron raudamente del lugar.

Ese auto fue localizado esa misma, escondido en una vivienda de calle Magallanes al 10.400 y los autores cayeron poco después: tras una serie de allanamientos en los que se secuestraron armas de fuego y dos motos, se pudo dar con “El Tuerto”. Cardoso, por su parte, se entregó un día más tarde a la Justicia.

La elevación a juicio fue apelada por la defensa oficial, pero la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones y Garantías rechazó los planteos de las defensas sobre la nulidad del allanamiento que se hizo en la construcción ubicada en inmediaciones de las calles Magallanes y Etchegaray. Para los magistrados “el ingreso policial al predio descripto no violenta las garantías constitucionales del encausado Hervor”.