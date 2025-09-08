Misterio: encontraron dos cuerpos en un canal tras la desaparición de un joven y su tío

Luego de la misteriosa desaparición de un hombre y su sobrino en Río Negro, hallaron dos cuerpos en un canal de riego. De acuerdo a lo informado por los medios locales, Santiago Martín Obreque, de 20 años; y su tío Milton David García, de 35, fueron vistos por última vez el viernes por la madrugada sobre avenida Colón, en el barrio Ingeniero Huergo.

Por lo pronto, las cámaras de seguridad los habían registrado cuando circulaban hacia el sur de la Ruta 22, pero tras ello se les perdió el rastro. La denuncia formal por desaparición se radicó el sábado por la noche y de inmediato se activó el protocolo de búsqueda con equipos especializados. Finalmente, ayer por la mañana la Policía encontró un cuerpo en el canal de riego de General Enrique Godoy, en la zona de Tres Puentes.

El padre de Obreque reconoció el cadáver de su hijo en el lugar, lo que permitió confirmar su identidad. La pesquisa continuó y por la tarde fue hallado un segundo cuerpo, a 800 metros de donde apareció el primero y a unos 50 metros del puente. De todas formas, todavía se esperan los informes forenses para establecer de manera oficial si corresponde a Milton David García.

La Fiscalía ordenó que continúen los procedimientos y el relevamiento de pruebas en la zona. Por otra parte, la motocicleta Honda Titan 150 cc color azul en la que ambos se trasladaban aún no fue localizada. En el operativo trabajaron los buzos de Choele Choel y Cipolletti, Bomberos de Huergo y Mainqué, efectivos policiales y personal de Criminalística. Además, se utilizaron drones, canoas y ganchos de rastreo para cubrir distintos tramos del canal.

La principal hipótesis de los investigadores sostiene que ambos fallecidos habrían sufrido un accidente cuando circulaban por la colectora sur de la Ruta 22. En ese sector, bajo un puente y en una curva pronunciada, se detectaron restos plásticos compatibles con una moto. Los restos de Obreque presentaban un golpe en la cabeza, dato que será cotejado en las pericias.