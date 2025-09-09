Modifican la cobertura de Policía Adicional en espectáculos masivos

La contratación de efectivos policiales para la cobertura de eventos masivos tuvo modificaciones de escalas y aranceles a partir de la resolución del Ministerio de Seguridad promulgada en las últimas horas. En la disposición se crearon dos nuevas categorías que se suman a las cinco existentes que están destinadas a la ejecución de funciones técnicas y/o profesionales especializadas en el contexto de la cobertura de eventos masivos.

Para la implementación de las categorías 6 y 7 se entiende por evento masivo “todo acto, reunión o acontecimiento de carácter eventual, de naturaleza artística, deportiva, musical o festiva, con una concurrencia estimada igual o superior a cuatro mil personas, desarrollado en establecimientos abiertos, cerrados o semicerrados, en el que el público asista como espectador o participe del entretenimiento ofrecido”.

En su artículo cuarto se establece que conforme a una fundamentación técnica previa elaborada por las áreas competentes, podrá disponerse la combinación de diferentes categorías del Servicio de Policía Adicional, incluidas las Categorías 6 y 7.

“Dicha fundamentación deberá documentarse mediante un plan de seguridad individualizado, en el que se consignen las funciones asignadas, la cantidad de efectivos afectados y la estimación de horas de servicio correspondientes a cada categoría”, indicaron.

En la resolución también se actualizó la modalidad para fijar los aranceles y se estableció que los mismos entran en vigencia a partir de la publicación de la resolución en el Boletín Oficial.