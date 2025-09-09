Confirmado Argentina: los once titulares de la Scaloneta para cerrar las Eliminatorias

Lionel Scaloni confirmó los once jugadores que enfrentaran a Ecuador a partir de las 20 horas en Guayaquil.

La Selección Argentina ultima detalles para enfrentar a Ecuador a partir de las 20 en Quito por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Con Lionel Messi ya de regreso en Miami, Lionel Scaloni confirmó el once inicial. Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez vuelven desde el arranque, mientras Leonardo Balerdi reemplazará al suspendido Cristian "Cuti" Romero.

El entrenador campeón del mundo mantendrá la base del equipo que goleó 3 a 0 a Venezuela y sumará algunos nombres que no estuvieron presentes en el Monumental para seguir sumando variantes a un equipo que ya está clasificado al Mundial 2026 y busca seguir mejorando de manera colectiva.

El once titular para esta noche será: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Por su parte, los elegidos por Sebastián Beccacece serán: Hernan Galindez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapie; Alan Franco, Pedro Vite, Moíses Caicedo, Angelo Preciado; Gonzalo Plata, Enner Valencia, Nilson Angulo.

