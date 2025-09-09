Argentina sufrió ante Ecuador y cerró las Eliminatorias con una derrota

El equipo de Lionel Scaloni cayó ante el seleccionado de Sebastián Becaccece por la última fecha del torneo.

La Selección Argentina no tuvo una buena noche y cayó 1-0 ante Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas en el Estadio Monumental Banco Pichincha.

Una desatención en defensa de Argentina le permitió quedar mano a mano a Enner Valencia con el Dibu Martínez, pero el marplatense le achicó bien para evitar el primer tanto de la noche.

El sector izquierdo del ataque local era un dolor de cabeza para la defensa argentina. En los pies de Angulo, los dirigidos por Becaccece tuvieron una muy clara en la que el ecuatoriano remató al primer palo fuera pero el Dibu volvió a evitar el tanto.

Cuando parecía que el equipo de Scaloni de había acomodado, dominando un poco más la pelota y presionando bien, un pelotazo del fondo ecuatoriano lo agarró mal parada a la defensa albiceleste, Balerdi no pudo despejar, Valencia se fue mano a mano con el Dibu y Otamendi lo derribó por lo que Wilmar Roldan lo terminó expulsando por último hombre.

Luego de la expulsión el juego se volvió más trabado y peleado en lo extrafutbilistico un juego en el que Argentina salió perdiendo porque en la última de la primera parte Tagliafico impactó con el ante antebrazo a Preciado y Roldan terminó cobrando penal para Ecuador. Un minuto más tarde lo cambio por gol para perder al local 1-0 arriba.

En el arranque de la segunda parte, Argentina recibió la buena noticia de que Roldan expulsó a Moisés Caicedo por doble amarilla por lo que el equipo de Scaloni jugaria en igualdad de condiciones los últimos 40 minutos restantes.

Con los cambios que planteo Scaloni, Argentina empezó a tener la pelota y Lo Celso tuvo el empate pero se desvío en Pacho y se terminó yendo afuera.

Unos minutos más tarde, Mastantuono tuvo un pase errático al medio y se la dejó servida a Kevin Rodriguez que remató mordido y el Dibu evitó el segundo tanto para Ecuador.

Sobre el final el ganador de las Eliminatorias intentó a como de lugar el empate pero no lo consiguió y la victoria se la llevó el local.

Con este resultado Argentina cerró la clasificación al Mundial con 38 unidades en 18 partidos disputados. La mala noticia es que a partir de mañana el equipo de Lionel Scaloni perderá el primer puesto del Ranking FIFA a manos de España.

Ahora se le viene a la selección la fecha FIFA de octubre con dos amistosos: ante Venezuela y Puerto Rico; ambos en Estados Unidos.