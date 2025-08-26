Entradas para Argentina vs. Venezuela: cuánto cuestan y cuándo salen a la venta

La AFA publicó los precios de las entradas para ver a la Selección Argentina contra Venezuela.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dio a conocer los precios de las entradas para el encuentro ante la selección de Venezuela en el marco de la anteúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Este martes, el ente madre del fútbol argentino publicó los precios de las entradas para lo que será el encuentro ante la ´Vinotinto´. La venta al público general empezará este miércoles desde las 17 horas mientras que esta tarde inició para la venta exclusiva para American Express.

Los precios empiezan desde los 29 mil pesos para la entrada popular para menores y llega hasta los 480 mil pesos para la platea San Martín y Belgrano media. La popular normal cuesta 90 mil pesos y la platea más barata, la Sivori y Centenario Alta, vale 158 mil pesos.

El equipo de Lionel Scaloni ya se encuentra clasificado para la próxima Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá el año que viene e irá como el ganador de las Eliminatorias Sudamericanas, algo que se definió en la última fecha ya que sus escoltas Brasil y Ecuador no pudieron alcanzarlo.

Cuánto cuestan las entradas para ver a la Selección Argentina vs. Venezuela