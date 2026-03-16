SUPLEMENTOS
INSTITUCIONAL

Siniestros viales

Dado vuelta al amanecer: una camioneta terminó volcada y el conductor iba alcoholizado

Un hombre de 35 años quedó demorado por la policía este lunes en horas de la mañana luego de volcar una 4x4 que conducía bajo efectos del alcohol.

La camioneta volcada en Villa Gesell este lunes en la mañana.

16 de Marzo de 2026 18:55

Por Redacción 0223

PARA 0223

Este lunes, alrededor de las 7:00 de la mañana, se registró un accidente de tránsito grave en la ciudad de Villa Gesell donde una camioneta terminó volcada y su conductor demorado.

El hecho ocurrió en la zona del Paseo 108 entre 4 y 5, donde tras un llamado al sistema de emergencias intervino un móvil policial.

Así quedó la 4x4 siniestrada en Villa Gesell conducida por un hombre alcoholizado.

Al llegar los efectivos constataron el vuelco del vehículo y al identificar al conductor, de 35 años, solicitaron la presencia de personal con un alcoholímetro.

En consecuencia acudió al sitio la división motorizada de la policía del área de seguridad de la municipalidad de Villa Gesell que, al realizarle el control correspondiente, comprobó vía el test de alcoholemia un resultado positivo de 0.90 g/l de alcohol en sangre.

El resultado del test de alcoholemia realizado en Villa Gesell.

 

 

Leé también

Temas

Lo más

leído

Te puede interesar