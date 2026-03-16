Dado vuelta al amanecer: una camioneta terminó volcada y el conductor iba alcoholizado
Un hombre de 35 años quedó demorado por la policía este lunes en horas de la mañana luego de volcar una 4x4 que conducía bajo efectos del alcohol.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Este lunes, alrededor de las 7:00 de la mañana, se registró un accidente de tránsito grave en la ciudad de Villa Gesell donde una camioneta terminó volcada y su conductor demorado.
El hecho ocurrió en la zona del Paseo 108 entre 4 y 5, donde tras un llamado al sistema de emergencias intervino un móvil policial.
Al llegar los efectivos constataron el vuelco del vehículo y al identificar al conductor, de 35 años, solicitaron la presencia de personal con un alcoholímetro.
En consecuencia acudió al sitio la división motorizada de la policía del área de seguridad de la municipalidad de Villa Gesell que, al realizarle el control correspondiente, comprobó vía el test de alcoholemia un resultado positivo de 0.90 g/l de alcohol en sangre.
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