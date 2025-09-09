SUPLEMENTOS
Martes primaveral pero hay aviso de tormentas para Mar del Plata

El último reporte del Servicio Meteorológico anticipa la llegada de un breve período de inestabilidad. Conocelo.

El tiempo promete otra tarde primaveral en Mar del Plata.

9 de Septiembre de 2025 08:29

Por Redacción 0223

El tiempo nos está regalando hermosas postales de Mar del Plata y hoy nuevamente la ciudad amaneció con un cielo totalmente despejado y con un sol que promete otro día primaveral

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional Nacional (SMN), este martes será soleado a algo nublado por la tarde. La temperatura oscilará entre los 7 y alcanzará los 16 grados.

Los vientos serán moderados del sector oeste, rotando al norte, con una velocidad que a las 8 de la mañana eran de apenas 13 km/h.

La humedad es del 61% pero con el correr de las horas, irá en aumento: el SMN prevé para la tarde del miércoles un breve proceso de inestabilidad, con lluvias y tormentas. Hasta esta mañana, las probabilidades son altas, entre el 40% y el 70% y habrá que estar atento en las próximas horas para confirmar estas precipitaciones.

Se viene la tormenta hacia Mar del Plata. Imagen: SMN.

 

