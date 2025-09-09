Martes primaveral pero hay aviso de tormentas para Mar del Plata

El tiempo nos está regalando hermosas postales de Mar del Plata y hoy nuevamente la ciudad amaneció con un cielo totalmente despejado y con un sol que promete otro día primaveral

Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional Nacional (SMN), este martes será soleado a algo nublado por la tarde. La temperatura oscilará entre los 7 y alcanzará los 16 grados.

Los vientos serán moderados del sector oeste, rotando al norte, con una velocidad que a las 8 de la mañana eran de apenas 13 km/h.

La humedad es del 61% pero con el correr de las horas, irá en aumento: el SMN prevé para la tarde del miércoles un breve proceso de inestabilidad, con lluvias y tormentas. Hasta esta mañana, las probabilidades son altas, entre el 40% y el 70% y habrá que estar atento en las próximas horas para confirmar estas precipitaciones.