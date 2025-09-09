Martes primaveral pero hay aviso de tormentas para Mar del Plata
El último reporte del Servicio Meteorológico anticipa la llegada de un breve período de inestabilidad. Conocelo.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El tiempo nos está regalando hermosas postales de Mar del Plata y hoy nuevamente la ciudad amaneció con un cielo totalmente despejado y con un sol que promete otro día primaveral
Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional Nacional (SMN), este martes será soleado a algo nublado por la tarde. La temperatura oscilará entre los 7 y alcanzará los 16 grados.
Los vientos serán moderados del sector oeste, rotando al norte, con una velocidad que a las 8 de la mañana eran de apenas 13 km/h.
La humedad es del 61% pero con el correr de las horas, irá en aumento: el SMN prevé para la tarde del miércoles un breve proceso de inestabilidad, con lluvias y tormentas. Hasta esta mañana, las probabilidades son altas, entre el 40% y el 70% y habrá que estar atento en las próximas horas para confirmar estas precipitaciones.
Leé también
Temas
Lo más
leído