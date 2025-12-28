Iba en moto, la identificaron, tenía un pedido de búsqueda de la justicia y le incautaron el vehículo
Una mujer de 28 años que era buscada por la justicia de La Plata quedó detenida por la policía en la ciudad de Villa Gesell.
En el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, personal policial con apoyo del Grupo de Prevención Motorizado llevó adelante un procedimiento este 28 de diciembre en la intersección de Boulevard y Avenida Buenos Aires. de la ciudad de Vill Gesell donde procedió a la detención de una mujer de 28 años.
La persona circulaba a bordo de un motovehículo y al realizar las verificaciones correspondientes a través de los sistemas oficiales, las fuerzas de seguridad constataron que la persona registraba un pedido de paradero activo, requerido por la justicia de la ciudad de La Plata.
Tras establecer comunicación con la autoridad judicial interviniente, se dispuso que la mujer fuera notificada para presentarse ante la sede judicial correspondiente, sin que se adoptaran otras medidas restrictivas en el lugar.
En tanto, personal de Tránsito municipal labró un acta por infracción a la Ley Nacional de Tránsito, debido a la falta de documentación obligatoria. Como consecuencia, el motovehículo fue incautado y trasladado al depósito municipal.
