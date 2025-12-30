Incautan marihuana y detienen a dos personas con pedido de captura activos

Uno de los sujetos detenidos en Villa Gesell buscado por la justicia.

En el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026, personal policial llevó adelante dos intervenciones preventivas en distintos sectores de la ciudad de Villa Gesell que culminaron con la detención de dos hombres que registraban pedidos de captura activos.

El primer procedimiento se desarrolló en la zona de Avenida Circunvalación y Paseo 117, donde efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) identificaron a un joven de 24 años durante una recorrida habitual.

Al realizar la requisa correspondiente, se constató que llevaba marihuana entre sus pertenencias y, al verificar sus datos en el sistema, se confirmó que pesaba sobre él una captura activa requerida por la Justicia local. El sujeto fue trasladado a la Comisaría 4ª, donde se iniciaron las actuaciones de rigor.

Horas más tarde, una segunda intervención tuvo lugar en la intersección de Paseo 139 y Avenida 12, donde fue identificado un hombre de 39 años.

Al cursar sus datos personales, se estableció que también contaba con un pedido de captura vigente, por lo que se procedió a su inmediata detención y traslado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia.