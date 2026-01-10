Cómo influye el home office en el diseño de las viviendas
El trabajo remoto llegó para quedarse y, con esto, cambió la forma de proyectar casas y departamentos. Así, espacios flexibles, escritorios integrados, mejor iluminación y áreas híbridas se vuelven clave en las nuevas construcciones y remodelaciones.
El auge del home office marcó un antes y un después en la manera de habitar las viviendas. Lo que comenzó como una solución de emergencia durante la pandemia, hoy se consolida como una modalidad estable que impacta de lleno en el diseño arquitectónico y las decisiones inmobiliarias de Mar del Plata y el mundo.
Arquitectos y desarrolladores coinciden en que los compradores ya no buscan solo metros cuadrados, sino espacios pensados para trabajar, con buena iluminación, aislamiento acústico y cierta separación del resto de la casa.
“Hoy nadie pregunta solo por dormitorios y living: la pregunta es dónde se puede trabajar cómodo”, explican desde un estudio de arquitectura local.
De un rincón improvisado a un espacio diseñado
Al principio, el home office se resolvía como se podía: una mesa en el comedor o un escritorio en el dormitorio. Con el tiempo, esa solución quedó corta.
Las nuevas viviendas incorporan ambientes específicos o semi-integrados, pensados desde el plano para el trabajo diario.
Entre las soluciones más comunes aparecen:
- Escritorios empotrados en livings o pasillos amplios
- Pequeñas oficinas separadas por paneles corredizos
- Espacios bajo escaleras reconvertidos
- Habitaciones flexibles que funcionan como dormitorio o estudio
La clave es la adaptabilidad, sin perder metros útiles.
Luz natural, confort y aislamiento: lo que más se valora
El trabajo remoto puso en primer plano aspectos que antes pasaban desapercibidos. La luz natural, la ventilación cruzada y el confort térmico se volvieron prioritarios.
En Mar del Plata, donde el clima tiene un peso específico, los proyectos más recientes incorporan:
- Ventanales amplios orientados al norte
- Aislación térmica reforzada
- Doble vidriado hermético
- Mejor control acústico, especialmente en departamentos
“Trabajar ocho horas en casa hizo que la gente tome conciencia de la importancia del confort”, señalan desarrolladores locales.
Tecnología y conectividad, nuevas aliadas del diseño
El home office también empujó una mayor integración tecnológica en las viviendas: conectividad estable, tomas USB, buena distribución eléctrica y preinstalaciones para domótica ya no son un lujo, sino una necesidad.
En proyectos nuevos se repiten:
- Espacios con múltiples tomas eléctricas
- Cableado pensado para routers y repetidores
- Iluminación regulable según el momento del día
- Ambientes preparados para videollamadas
Qué pasa en Mar del Plata
La tendencia se ve con más fuerza en viviendas unifamiliares y departamentos de 2 y 3 ambientes, especialmente en barrios como Chauvín, Güemes, Parque Luro y el sur de la ciudad.
También crecen las remodelaciones, donde propietarios adaptan espacios existentes para sumar un área de trabajo sin ampliar la superficie construida.
“Muchos clientes ya piensan la casa para vivir y trabajar desde el primer momento”, explican arquitectos locales.
Un cambio que llegó para quedarse
Lejos de ser una moda pasajera, el home office se convirtió en un nuevo estándar que redefine cómo se proyectan las viviendas.
Las casas y departamentos que logran integrar trabajo y vida cotidiana de forma armónica no solo mejoran la calidad de vida, sino que también ganan valor en el mercado inmobiliario.
En Mar del Plata, el diseño residencial empieza a reflejar esta nueva realidad: menos rigidez, más flexibilidad y espacios pensados para un modo de vida que combina hogar y trabajo bajo el mismo techo.
