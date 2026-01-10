Cómo influye el home office en el diseño de las viviendas

El home office dejó de ser un espacio improvisado y hoy influye directamente en el diseño de las nuevas viviendas.

El auge del home office marcó un antes y un después en la manera de habitar las viviendas. Lo que comenzó como una solución de emergencia durante la pandemia, hoy se consolida como una modalidad estable que impacta de lleno en el diseño arquitectónico y las decisiones inmobiliarias de Mar del Plata y el mundo.

Ambientes flexibles permiten integrar trabajo y vida cotidiana sin perder metros ni funcionalidad. (Juliano Colodeti/MCA Estúdio)

Arquitectos y desarrolladores coinciden en que los compradores ya no buscan solo metros cuadrados, sino espacios pensados para trabajar, con buena iluminación, aislamiento acústico y cierta separación del resto de la casa.

“Hoy nadie pregunta solo por dormitorios y living: la pregunta es dónde se puede trabajar cómodo”, explican desde un estudio de arquitectura local.

De un rincón improvisado a un espacio diseñado

Al principio, el home office se resolvía como se podía: una mesa en el comedor o un escritorio en el dormitorio. Con el tiempo, esa solución quedó corta.

Las nuevas viviendas incorporan ambientes específicos o semi-integrados, pensados desde el plano para el trabajo diario.

Entre las soluciones más comunes aparecen:

Escritorios empotrados en livings o pasillos amplios

Pequeñas oficinas separadas por paneles corredizos

Espacios bajo escaleras reconvertidos

Habitaciones flexibles que funcionan como dormitorio o estudio

La clave es la adaptabilidad, sin perder metros útiles.

Luz natural, confort y aislamiento: lo que más se valora

El trabajo remoto puso en primer plano aspectos que antes pasaban desapercibidos. La luz natural, la ventilación cruzada y el confort térmico se volvieron prioritarios.

La luz natural y el confort térmico se volvieron factores clave para quienes trabajan desde casa. (CASACOR)

En Mar del Plata, donde el clima tiene un peso específico, los proyectos más recientes incorporan:

Ventanales amplios orientados al norte

Aislación térmica reforzada

Doble vidriado hermético

Mejor control acústico, especialmente en departamentos

“Trabajar ocho horas en casa hizo que la gente tome conciencia de la importancia del confort”, señalan desarrolladores locales.

Tecnología y conectividad, nuevas aliadas del diseño

El home office también empujó una mayor integración tecnológica en las viviendas: conectividad estable, tomas USB, buena distribución eléctrica y preinstalaciones para domótica ya no son un lujo, sino una necesidad.

Conectividad, tomas eléctricas y buena iluminación ya son parte del diseño pensado para el trabajo remoto. (Luiza Schreier/CASACOR)

En proyectos nuevos se repiten:

Espacios con múltiples tomas eléctricas

Cableado pensado para routers y repetidores

Iluminación regulable según el momento del día

Ambientes preparados para videollamadas

Qué pasa en Mar del Plata

La tendencia se ve con más fuerza en viviendas unifamiliares y departamentos de 2 y 3 ambientes, especialmente en barrios como Chauvín, Güemes, Parque Luro y el sur de la ciudad.

El trabajo remoto redefine la forma de habitar las viviendas en Mar del Plata. (Imagen ilustrativa)

También crecen las remodelaciones, donde propietarios adaptan espacios existentes para sumar un área de trabajo sin ampliar la superficie construida.

“Muchos clientes ya piensan la casa para vivir y trabajar desde el primer momento”, explican arquitectos locales.

Un cambio que llegó para quedarse

Lejos de ser una moda pasajera, el home office se convirtió en un nuevo estándar que redefine cómo se proyectan las viviendas.

Las casas y departamentos que logran integrar trabajo y vida cotidiana de forma armónica no solo mejoran la calidad de vida, sino que también ganan valor en el mercado inmobiliario.

En Mar del Plata, el diseño residencial empieza a reflejar esta nueva realidad: menos rigidez, más flexibilidad y espacios pensados para un modo de vida que combina hogar y trabajo bajo el mismo techo.